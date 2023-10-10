«Витязь» расторг контракт с форвардом Никитой Точицким
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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» (Московская область) расторг контракт с российским форвардом Никитой Точицким, сообщается на официальном сайте КХЛ.
В нынешнем сезоне Точицкий провёл за «Витязь» три матча, не набрав ни одного очка.
Никите Точицкому 32 года. Нападающий является воспитанником петербургского СКА. В КХЛ он также выступал за такие команды, как «Атлант» (Московская область), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Сибирь» (Новосибирская область), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Автомобилист» (Екатеринбург), СКА (Санкт-Петербург) и ХК «Сочи». Всего в регулярном чемпионате и плей-офф форвард сыграл 431 матч и забросил 42 шайбы.
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