Дубль Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в матче открытия нового сезона НХЛ

Завершился матч открытия нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Никита Кучеров (дубль), Ник Пол (дубль) и Брэндон Хагель. Российский защитник Михаил Сергачёв принимал участие в матче и отметился результативной передачей.

За «Нэшвилл» забивали Райан О'Райлли, Юусо Пярссинен и Томми Новак. Россиянин Яков Тренин не отметился результативными действиями.

В первый игровой день НХЛ также состоятся ещё два матча — «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт встречу с «Питтсбург Пингвинз».