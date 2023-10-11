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Дубль Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в матче открытия нового сезона НХЛ

Дубль Никиты Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в матче открытия нового сезона НХЛ
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Завершился матч открытия нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Никита Кучеров (дубль), Ник Пол (дубль) и Брэндон Хагель. Российский защитник Михаил Сергачёв принимал участие в матче и отметился результативной передачей.

За «Нэшвилл» забивали Райан О'Райлли, Юусо Пярссинен и Томми Новак. Россиянин Яков Тренин не отметился результативными действиями.

В первый игровой день НХЛ также состоятся ещё два матча — «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт встречу с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2023, среда. 00:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кучеров (Хедман, Пойнт) – 09:48     1:1 О'Райлли (Форсберг, Макдона) – 36:15     1:2 Пярссинен (Форсберг, О'Райлли) – 40:11     2:2 Пол (Пойнт, Стэмкос) – 42:25 (pp)     3:2 Хагель – 43:07     3:3 Новак (Томасино, Нюквист) – 48:48 (pp)     4:3 Пол – 50:52 (pp)     5:3 Кучеров (Пол) – 59:58    
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