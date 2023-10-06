«Это был момент, когда сердце замерло». Кучеров напугал «Тампу» перед стартом НХЛ

За несколько дней до начала сезона «молнии» едва не потеряли и ещё одну звезду из России.

Меньше недели остаётся до начала регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024. Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвинз». Пока же завершается предсезонная подготовка, и североамериканские клубы проводят выставочные встречи.

Минувшей ночью второй раз за последние несколько дней «Тампа» сыграла с «Флоридой». Первый очный матч команд в ходе предсезонки запомнился потрясающей игрой в исполнении шведского голкипера «молний» Юнаса Юханссона. 28-летний вратарь оформил второй шат-аут в тренировочном лагере, вселяя уверенность в тренерский штаб и фанатов команды перед стартом сезона НХЛ.

После того как железный первый номер «Тампы» Андрей Василевский перенёс операцию и выбыл из строя практически на два месяца, многие сочувствующие «Лайтнинг» успели испугаться за последний рубеж американской команды. А сегодня у болельщиков «молний» появился ещё один повод для беспокойства. Сам матч с «Флоридой» получился очень результативным и завершился победой финалиста прошлого розыгрыша Кубка Стэнли – 6:3.

Юханссон получил выходной, а защищавший ворота «Тампы» канадец Мэтт Томкинс сыграл не лучшим образом, пропустив пять шайб. Но куда более тревожный эпизод произошёл в самой концовке, когда при счёте 3:5 травму получил российский нападающий хозяев Никита Кучеров. Игрок поскользнулся после выполненной передачи и сильно ударился о борт.

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Главные арбитры моментально остановили игру, так как 30-летний нападающий долго не мог подняться со льда. Когда же российский форвард всё-таки поднялся, то сразу отправился в подтрибунное помещение. До конца матча оставалась минута, и никто в «Тампе» рисковать состоянием своей суперзвезды за несколько дней до начала сезона точно не собирался.

К счастью, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер заверил, что с Никитой всё должно быть в порядке. При этом канадский специалист признал, что в момент столкновения россиянина с бортом ему самому стало не по себе.

«Что произошло с Кучеровым? Думаю, что он споткнулся и потерял равновесие. Да, это был момент, когда сердце замерло, но я думаю, что с ним всё будет в порядке», — выразил надежду Купер.

Если бы в этом моменте Никита получил серьёзное повреждение, то перспективы «Тампы» в регулярном чемпионате стали бы заметно туманнее. Всё-таки, как бы ни был хорош Юханссон в ходе выставочных матчей, степень его готовности к тому, чтобы тащить «молний» в официальных встречах, всё ещё вызывает большие вопросы. И если бы на этом фоне ещё и травмировался Кучеров, то Куперу и его помощникам пришлось бы совсем не сладко.

В этом матче российский нападающий стал самым результативным игроком среди своей команды. Российский форвард отметился заброшенной шайбой в начале второго периода и результативной передачей в эпизоде с голом Стивена Стэмкоса в большинстве. Также ещё один гол на счету Виктора Хедмана. В составе «Флориды» отличились Кевин Стенлунд (дважды), Ээту Луостаринен, Ник Казинс, Зак Далпе и Райан Ломберг. Голкипер «пантер» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

Через несколько дней – в ночь на 8 октября – принципиальные соперники вновь сыграют между собой, только теперь уже на домашней площадке «Флориды». И это будет последний матч для обеих команд перед началом сезона НХЛ. Дальше стартует регулярный чемпионат.