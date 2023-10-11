«Нефтехимик» всухую обыграл подмосковный «Витязь» и прервал серию поражений

В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев с сухим счётом 3:0.
В конце первой двадцатиминутки Андрей Белозёров с передач Энтони Камара и Лукаша Клока открыл счёт в матче.
На второй минуте второго периода Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозёрова упрочил преимущество хозяев.
На четвёртой минуте третьего периода Лукаш Клок с передач Михаила Сидорова и Никиты Сетдикова сделал счёт 3:0.
«Сухой» матч провёл голкипер нижнекамского клуба Филипп Долганов. «Нефтехимик» прервал свою трёхматчевую серию поражений.
В следующей встрече «Нефтехимик» примет дома ХК «Сочи» 12 октября. «Витязь» отправился в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву» 13 октября.
- 11 октября 2023
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