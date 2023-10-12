Клок — о победе над «Витязем»: все в «Нефтехимике» сыграли на результат

Защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:0), в котором он забросил третью шайбу своей команды. Нижнекамцы прервали серию из трёх поражений подряд.

«Думаю, мы хорошо начали игру, заработали большинство. Мы долго отрабатывали большинство на тренировках и думаю, что всё было сразу видно. Смогли забить с добивания, Белозёров хорошо стоял, был готов и забил. В обороне тоже играли хорошо, в средней зоне сопернику было сложно создавать шансы для атак. Главное, что мы не удалялись много, работали на результат и за команду. Второй гол – не знаю точно, что случилось, но у нас два игрока вышли и хорошо сыграли на пустых воротах. Все сыграли на результат, главное, что набрали два очка. Мой гол? Я смотрел и думал, что можно кому-то отдать передачу. Искал человека на дальней штанге. Но получил шайбу за воротами и увидел, что вратарь чуть-чуть остался на ближней штанге и попробовал сам выкатиться на дальнюю. Всё получилось. Соперник пытался вывести нас психологически? Иногда бывают такие смены, когда при добивании делают давление на вратаря, но наши ребята хорошо сторожили ворота и вратаря, все бились друг за друга. Хорошо, что мы спокойно разобрались. Спаренный матч? Эмоции есть, на сборах тоже хорошо поработали по физической составляющей. Очень хорошо себя чувствуем, думаю, все ребята готовы снова сражаться. Спасибо болельщикам, что приходите, надеюсь, придёт ещё больше людей, чтобы нас поддержать», — приводит официальный сайт КХЛ слова Клока.

«Нефтехимик» занимает 12-е место в Восточной конференции. У команды 11 очков после 15 матчей. Нижнекамцы 12 октября проведут второй матч за два дня. Их соперником будет «Сочи». Начало игры в 19:00 мск.