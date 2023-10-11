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«Спартак» забрал дерби у ЦСКА, первый гол Рендулича не помог СКА. Итоги дня КХЛ

11 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

На третьей минуте первого периода Никита Шашков с передач Никиты Ефремова и Алексея Яковлева открыл счёт в матче. На четвёртой минуте периода Никита Сошников с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Иван Климович с передачи Сергея Дубакина вновь вывел сибиряков вперёд.

На 13-й минуте второго периода Владимир Бутузов с передач Николая Прохоркина и Энди Андреоффа сделал счёт 3:1. Через пять минут Максим Шабанов с передач Егора Попова и Владимира Ткачёва сократил отставание до минимума.

В середине третьего периода Илья Морозов с передач Фёдора Гордеева и Тейлора Бека вновь довёл преимущество хозяев до двух шайб. На 14-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Данила Юртайкина и Мэдисона Боуи сделал счёт 4:3. На 18-й минуте периода Максим Шабанов с передач Владимира Ткачёва и Альберта Яруллина восстановил счёт в матче.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Максима Шабанова.

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Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

На пятой минуте первого периода Александр Петунин с передач Никиты Михайлиса и Люка Джонсона открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Иван Игумнов с передач Дамира Шарипзянова и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Райан Спунер с передачи Дениса Венгрыжановского вывел «ястребов» вперёд.

На второй минуте третьего периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера упрочил преимущество «Авангарда». В конце матча окончательный счёт установил Владимир Ткачёв, забросив в пустые ворота.

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Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Адиль Бекетаев с передач Романа Старченко и Самата Данияра открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Райли Барбер с передачи Понтуса Оберга вновь вывел астанинский клуб вперёд.

На 16-й минуте второго периода Никита Гусев с передач Егора Мартынова и Андрея Миронова сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Батырлана Муратова.

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Встреча завершилась победой хозяев с сухим счётом 3:0.

В конце первой двадцатиминутки Андрей Белозёров с передач Энтони Камары и Лукаша Клока открыл счёт в матче.

На второй минуте второго периода Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозёрова упрочил преимущество хозяев.

На четвёртой минуте третьего периода Лукаш Клок с передач Михаила Сидорова и Никиты Сетдикова сделал счёт 3:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На седьмой минуте первого периода Деннис Ян открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Александр Скоренов с передач Никиты Коростелёва и Руслана Абросимова восстановил равенство в счёте. Менее чем через две минуты Кирилл Пилипенко с передачи Данила Аймурзина вывел череповецкий клуб вперёд. На 11-й минуте периода Александр Скоренов с передачи Ильи Иванцова сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Владислав Фирстов с передачи Максима Летунова сократил отставание до минимума.

На 11-й минуте третьего периода Даниил Бокун с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:3. На 13-й минуте Деннис Ян с передачи Данила Веряева принёс гостям победу в игре.

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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На четвёртой минуте первого периода Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Ансель Галимов с передач Никиты Сусуева и Александра Пашина удвоил преимущество хозяев.

На четвёртой минуте второго периода Сергей Плотников размочил счёт в игре. Менее чем через минуту Иван Морозов с передач Павла Порядина и Николая Голдобина сделал счёт 3:1. На 12-й минуте периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина забросил четвёртую шайбу в ворота ЦСКА.

На пятой минуте третьего периода Виталий Абрамов с передач Прохора Полтапова и Павла Карнаухова сделал счёт 4:2. Спустя четыре минуты Никита Нестеров сократил отставание в счёте до минимума. На 12-й минуте периода Даниил Орлов сделал счёт 5:3. В ассистентах — Егор Савиков и Максим Цыплаков.

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Встреча завершилась крупой победой гостей со счётом 4:0.

На второй минуте первого периода Джемел Смит с передачи Роба Хэмилтона открыл счёт в матче. Спустя две минуты Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Вячеслава Основина удвоил преимущество гостей.

На 15-й минуте второго периода Сэм Энас с передач Ника Меркли и Коди Кёррана сделал счёт 3:0 в пользу минчан. На последней минуте периода Вячеслав Основин с передачи Вадима Мороза довёл счёт до крупного.

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Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На восьмой минуте первого периода Иван Чехович с передачи Павла Красковского открыл счёт в игре. В начале второй двадцатиминутки Даниил Тесанов с передач Максима Берёзкина и Александра Елесина упрочил преимущество гостей. Спустя две минуты Артём Земчёнок с передачи Алекса Гальченюка одну шайбу отыграл. Через 41 секунду Георгий Иванов с передач Дениса Алексеева и Александра Елесина сделал счёт 3:1.

На 10-й минуте третьего периода Борна Рендулич с передачи Михаила Воробьёва сократил отставание в счёте до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 12 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2023, четверг. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2