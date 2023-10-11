«Спартак» забрал дерби у ЦСКА, первый гол Рендулича не помог СКА. Итоги дня КХЛ

11 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.
Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.
На третьей минуте первого периода Никита Шашков с передач Никиты Ефремова и Алексея Яковлева открыл счёт в матче. На четвёртой минуте периода Никита Сошников с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Иван Климович с передачи Сергея Дубакина вновь вывел сибиряков вперёд.
На 13-й минуте второго периода Владимир Бутузов с передач Николая Прохоркина и Энди Андреоффа сделал счёт 3:1. Через пять минут Максим Шабанов с передач Егора Попова и Владимира Ткачёва сократил отставание до минимума.
В середине третьего периода Илья Морозов с передач Фёдора Гордеева и Тейлора Бека вновь довёл преимущество хозяев до двух шайб. На 14-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Данила Юртайкина и Мэдисона Боуи сделал счёт 4:3. На 18-й минуте периода Максим Шабанов с передач Владимира Ткачёва и Альберта Яруллина восстановил счёт в матче.
В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Максима Шабанова.
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Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
На пятой минуте первого периода Александр Петунин с передач Никиты Михайлиса и Люка Джонсона открыл счёт в матче.
В начале второй двадцатиминутки Иван Игумнов с передач Дамира Шарипзянова и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Райан Спунер с передачи Дениса Венгрыжановского вывел «ястребов» вперёд.
На второй минуте третьего периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера упрочил преимущество «Авангарда». В конце матча окончательный счёт установил Владимир Ткачёв, забросив в пустые ворота.
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Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.
На четвёртой минуте первого периода Адиль Бекетаев с передач Романа Старченко и Самата Данияра открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Райли Барбер с передачи Понтуса Оберга вновь вывел астанинский клуб вперёд.
На 16-й минуте второго периода Никита Гусев с передач Егора Мартынова и Андрея Миронова сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Батырлана Муратова.
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Встреча завершилась победой хозяев с сухим счётом 3:0.
В конце первой двадцатиминутки Андрей Белозёров с передач Энтони Камары и Лукаша Клока открыл счёт в матче.
На второй минуте второго периода Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозёрова упрочил преимущество хозяев.
На четвёртой минуте третьего периода Лукаш Клок с передач Михаила Сидорова и Никиты Сетдикова сделал счёт 3:0.
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Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
На седьмой минуте первого периода Деннис Ян открыл счёт в игре.
В начале второй двадцатиминутки Александр Скоренов с передач Никиты Коростелёва и Руслана Абросимова восстановил равенство в счёте. Менее чем через две минуты Кирилл Пилипенко с передачи Данила Аймурзина вывел череповецкий клуб вперёд. На 11-й минуте периода Александр Скоренов с передачи Ильи Иванцова сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Владислав Фирстов с передачи Максима Летунова сократил отставание до минимума.
На 11-й минуте третьего периода Даниил Бокун с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:3. На 13-й минуте Деннис Ян с передачи Данила Веряева принёс гостям победу в игре.
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Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
На четвёртой минуте первого периода Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Ансель Галимов с передач Никиты Сусуева и Александра Пашина удвоил преимущество хозяев.
На четвёртой минуте второго периода Сергей Плотников размочил счёт в игре. Менее чем через минуту Иван Морозов с передач Павла Порядина и Николая Голдобина сделал счёт 3:1. На 12-й минуте периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина забросил четвёртую шайбу в ворота ЦСКА.
На пятой минуте третьего периода Виталий Абрамов с передач Прохора Полтапова и Павла Карнаухова сделал счёт 4:2. Спустя четыре минуты Никита Нестеров сократил отставание в счёте до минимума. На 12-й минуте периода Даниил Орлов сделал счёт 5:3. В ассистентах — Егор Савиков и Максим Цыплаков.
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Встреча завершилась крупой победой гостей со счётом 4:0.
На второй минуте первого периода Джемел Смит с передачи Роба Хэмилтона открыл счёт в матче. Спустя две минуты Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Вячеслава Основина удвоил преимущество гостей.
На 15-й минуте второго периода Сэм Энас с передач Ника Меркли и Коди Кёррана сделал счёт 3:0 в пользу минчан. На последней минуте периода Вячеслав Основин с передачи Вадима Мороза довёл счёт до крупного.
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Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
На восьмой минуте первого периода Иван Чехович с передачи Павла Красковского открыл счёт в игре. В начале второй двадцатиминутки Даниил Тесанов с передач Максима Берёзкина и Александра Елесина упрочил преимущество гостей. Спустя две минуты Артём Земчёнок с передачи Алекса Гальченюка одну шайбу отыграл. Через 41 секунду Георгий Иванов с передач Дениса Алексеева и Александра Елесина сделал счёт 3:1.
На 10-й минуте третьего периода Борна Рендулич с передачи Михаила Воробьёва сократил отставание в счёте до минимума.
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