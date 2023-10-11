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Результаты матчей КХЛ 11 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 12 октября

«Спартак» забрал дерби у ЦСКА, первый гол Рендулича не помог СКА. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
«Спартак» забрал дерби у ЦСКА
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А «Торпедо» Игоря Ларионова совершило впечатляющей камбэк.

11 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялись три матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 5
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Шашков (Яковлев, Сушко) – 02:02 (5x5)     1:1 Сошников (Яруллин, Калинин) – 03:54 (5x5)     2:1 Климович (Дубакин) – 18:58 (5x5)     3:1 Бутузов (Андреофф, Прохоркин) – 32:19 (5x4)     3:2 Шабанов (Ткачёв, Попов) – 37:41 (5x4)     4:2 Морозов (Гордеев, Бек) – 48:19 (5x5)     4:3 Кравцов (Юртайкин, Боуи) – 53:52 (5x4)     4:4 Шабанов (Яруллин, Ткачёв) – 57:20 (5x5)     4:5 Шабанов – 65:00    

Встреча закончилась победой гостей по буллитам со счётом 5:4.

На третьей минуте первого периода Никита Шашков с передач Никиты Ефремова и Алексея Яковлева открыл счёт в матче. На четвёртой минуте периода Никита Сошников с передачи Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте. В конце первой двадцатиминутки Иван Климович с передачи Сергея Дубакина вновь вывел сибиряков вперёд.

На 13-й минуте второго периода Владимир Бутузов с передач Николая Прохоркина и Энди Андреоффа сделал счёт 3:1. Через пять минут Максим Шабанов с передач Егора Попова и Владимира Ткачёва сократил отставание до минимума.

В середине третьего периода Илья Морозов с передач Фёдора Гордеева и Тейлора Бека вновь довёл преимущество хозяев до двух шайб. На 14-й минуте периода Виталий Кравцов с передач Данила Юртайкина и Мэдисона Боуи сделал счёт 4:3. На 18-й минуте периода Максим Шабанов с передач Владимира Ткачёва и Альберта Яруллина восстановил счёт в матче.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Максима Шабанова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Михайлис, Джонсон) – 04:26 (5x5)     1:1 Игумнов (Шарипзянов) – 24:15 (5x5)     2:1 Спунер (Венгрыжановский) – 31:50 (5x5)     3:1 Буше (Ткачёв, Спунер) – 41:20 (5x4)     4:1 Ткачёв – 59:25 (en)    

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

На пятой минуте первого периода Александр Петунин с передач Никиты Михайлиса и Люка Джонсона открыл счёт в матче.

В начале второй двадцатиминутки Иван Игумнов с передач Дамира Шарипзянова и Никиты Холодилина восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Райан Спунер с передачи Дениса Венгрыжановского вывел «ястребов» вперёд.

На второй минуте третьего периода Рид Буше с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера упрочил преимущество «Авангарда». В конце матча окончательный счёт установил Владимир Ткачёв, забросив в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
Б
Динамо М
Москва
1:0 Бекетаев (Старченко, Данияр) – 03:48 (5x5)     1:1 Уил (Менелл, Гусев) – 07:31 (5x4)     2:1 Барбер (Оберг) – 09:27 (5x5)     2:2 Гусев (Мартынов, Миронов) – 35:42 (5x5)     3:2 Муратов – 65:00    

Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Адиль Бекетаев с передач Романа Старченко и Самата Данияра открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Райли Барбер с передачи Понтуса Оберга вновь вывел астанинский клуб вперёд.

На 16-й минуте второго периода Никита Гусев с передач Егора Мартынова и Андрея Миронова сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Батырлана Муратова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Белозёров (Камара, Клок) – 19:31 (5x4)     2:0 Шафигуллин (Белозёров) – 21:54 (5x5)     3:0 Клок (Сидоров, Сетдиков) – 53:35 (5x5)    

Встреча завершилась победой хозяев с сухим счётом 3:0.

В конце первой двадцатиминутки Андрей Белозёров с передач Энтони Камары и Лукаша Клока открыл счёт в матче.

На второй минуте второго периода Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозёрова упрочил преимущество хозяев.

На четвёртой минуте третьего периода Лукаш Клок с передач Михаила Сидорова и Никиты Сетдикова сделал счёт 3:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ян – 06:03 (5x5)     1:1 Скоренов (Коростелёв, Абросимов) – 20:19 (5x4)     2:1 Пилипенко (Аймурзин) – 21:52 (5x5)     3:1 Скоренов (Иванцов) – 30:23 (4x5)     3:2 Фирстов (Летунов) – 35:57 (5x5)     3:3 Бокун (Летунов) – 50:54 (5x5)     3:4 Ян (Веряев) – 52:39 (5x5)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На седьмой минуте первого периода Деннис Ян открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Александр Скоренов с передач Никиты Коростелёва и Руслана Абросимова восстановил равенство в счёте. Менее чем через две минуты Кирилл Пилипенко с передачи Данила Аймурзина вывел череповецкий клуб вперёд. На 11-й минуте периода Александр Скоренов с передачи Ильи Иванцова сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Владислав Фирстов с передачи Максима Летунова сократил отставание до минимума.

На 11-й минуте третьего периода Даниил Бокун с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:3. На 13-й минуте Деннис Ян с передачи Данила Веряева принёс гостям победу в игре.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 03:00 (5x4)     2:0 Галимов (Сусуев, Пашин) – 16:49 (5x5)     2:1 Плотников – 23:29 (5x5)     3:1 Морозов (Порядин, Голдобин) – 24:16 (5x5)     4:1 Голдобин (Морозов, Порядин) – 31:00 (5x5)     4:2 Абрамов (Полтапов, Карнаухов) – 44:04 (5x5)     4:3 Нестеров (Окулов, Григоренко) – 48:07 (5x4)     5:3 Орлов (Савиков, Цыплаков) – 51:06 (4x4)    

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На четвёртой минуте первого периода Павел Порядин с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина открыл счёт в матче. На 17-й минуте периода Ансель Галимов с передач Никиты Сусуева и Александра Пашина удвоил преимущество хозяев.

На четвёртой минуте второго периода Сергей Плотников размочил счёт в игре. Менее чем через минуту Иван Морозов с передач Павла Порядина и Николая Голдобина сделал счёт 3:1. На 12-й минуте периода Николай Голдобин с передач Ивана Морозова и Павла Порядина забросил четвёртую шайбу в ворота ЦСКА.

На пятой минуте третьего периода Виталий Абрамов с передач Прохора Полтапова и Павла Карнаухова сделал счёт 4:2. Спустя четыре минуты Никита Нестеров сократил отставание в счёте до минимума. На 12-й минуте периода Даниил Орлов сделал счёт 5:3. В ассистентах — Егор Савиков и Максим Цыплаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Смит (Хэмилтон) – 01:32 (5x5)     0:2 Мороз (Горбунов, Основин) – 03:32 (5x5)     0:3 Энас (Меркли, Кёрран) – 34:35 (5x4)     0:4 Основин (Мороз) – 39:15 (5x5)    

Встреча завершилась крупой победой гостей со счётом 4:0.

На второй минуте первого периода Джемел Смит с передачи Роба Хэмилтона открыл счёт в матче. Спустя две минуты Вадим Мороз с передач Романа Горбунова и Вячеслава Основина удвоил преимущество гостей.

На 15-й минуте второго периода Сэм Энас с передач Ника Меркли и Коди Кёррана сделал счёт 3:0 в пользу минчан. На последней минуте периода Вячеслав Основин с передачи Вадима Мороза довёл счёт до крупного.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Чехович (Красковский) – 07:47 (5x5)     0:2 Тесанов (Берёзкин, Елесин) – 21:01 (5x5)     1:2 Земчёнок (Гальченюк) – 23:19 (5x5)     1:3 Иванов (Алексеев, Елесин) – 24:00 (5x5)     2:3 Рендулич (Воробьёв) – 49:56 (5x5)    

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На восьмой минуте первого периода Иван Чехович с передачи Павла Красковского открыл счёт в игре. В начале второй двадцатиминутки Даниил Тесанов с передач Максима Берёзкина и Александра Елесина упрочил преимущество гостей. Спустя две минуты Артём Земчёнок с передачи Алекса Гальченюка одну шайбу отыграл. Через 41 секунду Георгий Иванов с передач Дениса Алексеева и Александра Елесина сделал счёт 3:1.

На 10-й минуте третьего периода Борна Рендулич с передачи Михаила Воробьёва сократил отставание в счёте до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Расписание на 12 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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