Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил лидерство ярославского «Локомотива» в турнирной таблице КХЛ. Накануне ярославцы обыграли СКА в Санкт-Петербурге со счётом 3:2.

«Ярославль давным-давно должен быть на лидирующих позициях, в городе прекрасная инфраструктура, отличные традиции, школа. Есть все возможности. У «Локомотива» очень прагматичный хоккей. Иногда смотрится тяжеловато, но результат определяет всё. Счёт на табло всё решает, каждый добивается результатов так, как он считает нужным, и отталкивается от того, что есть. У СКА, который проиграл железнодорожникам накануне, сейчас практическая новая команда. Ожидать, что она с ходу засверкает и будет играть так, как хотелось бы, просто нереально», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.