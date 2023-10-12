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«Барыс» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Джереми Бракко

«Барыс» расторг контракт по соглашению сторон с нападающим Джереми Бракко
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Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о расторжении контракта по соглашению сторон с Джереми Бракко.

В текущем сезоне Бракко сыграл шесть матчей, за которые отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3». 26-летний американский нападающий не играл с 18 сентября 2023 года, когда провёл матч с «Нефтехимиком». Ранее «Барыс» переводил американского форварда в список отказов.

Напомним, в прошедшее межсезонье «Барыс» продлил контракт с Бракко. В прошлом сезоне-2022/2023 КХЛ 26-летний американский нападающий провёл за казахстанский клуб 59 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «-19».

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