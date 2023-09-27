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«Ожидаемое, но очень странное». Агент Бракко отреагировал на решение «Барыса»

«Ожидаемое, но очень странное». Агент Бракко отреагировал на решение «Барыса»
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Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Джереми Бракко, отреагировал на решение «Барыса» перевести американского форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

«По Джереми Бракко решение со стороны «Барыса» ожидаемое, но очень странное. Игрок в прошлом году набрал 40 очков, а во второй год своего выступления в КХЛ был готов показать ещё лучший результат. Мы в Джереми верим, знаем его как сильного игрока. Будем заниматься поиском новой команды, чтобы дать Бракко возможность проявить свои лучшие качества на льду и перезагрузить карьеру», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Бракко сыграл шесть матчей, за которые отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3». В сезоне-2022/2023 КХЛ 26-летний американский нападающий провёл за казахстанский клуб 59 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «-19».

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