Защитник «Салавата Юлаева»: смотришь НХЛ и видишь, что там возвращается русский стиль

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков рассказал об особенностях текущего игрового стиля в КХЛ и НХЛ.

«Многие говорят, что с уходом Мозякина и Зарипова из КХЛ уходит и креативный, комбинационный хоккей? Да таких мастеров всегда мало. Конечно, наш хоккей потерял в плане креатива и мастерства — но после окончания карьеры они могут передать это уже в другой своей роли, в другом качестве. Сейчас хоккей упростился. Мастера старой школы заканчивают, в лиге серьёзное омоложение.

Смотришь в НХЛ и видишь, что там возвращается русский стиль — начали играть более комбинационно. Сейчас правила меняются, и благодаря этому более техничным и не таким габаритным игрокам предоставляется пространство для манёвра или игры с шайбой. Думаю, если в хоккее есть такая тенденция, то к нам это тоже обратно вернётся. Посмотрим, как дальше всё будет развиваться. Немаловажный момент, что у нас перешли на маленькие площадки. Нужно время, чтобы к ним привыкнуть», — сказал Бирюков в интервью «РБ Спорт».

37-летний Бирюков в текущем сезоне провёл 15 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.