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Салават Юлаев — Автомобилист. Прямая трансляция
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Джош Ливо сделал селфи с игроками «Салавата» после дебютной победы

Джош Ливо сделал селфи с игроками «Салавата» после дебютной победы
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Новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» канадский форвард Джош Ливо сфотографировался с одноклубниками после своего дебюта в чемпионате.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Напомним, сегодня, 10 октября, «Салават» обыграл на домашней арене «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счётом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу хозяев.

В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Джош Ливо провёл за «Сент-Луис» 51 матч и набрал 16 (4+12) очков. Также на его счету три гола и результативная передача в двух играх АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс». Всего в НХЛ он провёл 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка, его показатель полезности составил «+6».

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