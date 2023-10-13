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«Металлург» немножко в яме сейчас». Разин высказался после победы над «Сибирью»

«Металлург» немножко в яме сейчас». Разин высказался после победы над «Сибирью»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после победы в матче с «Сибирью» (4:2).

«Скажем так, команда немножко в яме сейчас. И то движение, что было у нас в сентябре, сейчас, конечно, похуже. Сегодня поменяли тактику, сыграли в откат в некоторых моментах. Сыграли строго надёжно. Плюс сегодня наконец-то сработало большинство, сработало меньшинство. Думаю, это стало залогом успеха. Плюс сегодня пятница, 13-е, у нашего президента сегодня юбилей. Ребята — молодцы, сделали ему подарок.

Яма связана с напряжённым графиком? Мы действительно провели много игр. Больше нас только «Куньлунь» сыграл. Дело не в количестве игр. Всё равно мы едем сначала из Магнитогорска в Челябинск на автобусе четыре часа, потом летим на самолёте два часа примерно. Плюс загрузка занимает время. У нас с этим тяжело. У нас это третья длительная поездка. И с начала сезона у нас больше двух дней перерыва не было. Или один день, или вот после какого-то цикла из четырёх-пяти игр два дня перерыв. Сейчас нам надо до ноября дотерпеть. Совсем в яму не провалиться. В ноябре за первые две недели всего три игры. Там нам будет полегче», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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