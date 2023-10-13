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«Металлург» нанёс «Сибири» пятое поражение подряд и вернулся в лидеры Востока

«Металлург» нанёс «Сибири» пятое поражение подряд и вернулся в лидеры Востока
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Гоголев (Хамидуллин, Жуков) – 13:41 (5x5)     1:1 Акользин – 14:12 (5x5)     1:2 Акользин (Карпов, Зернов) – 23:12 (5x5)     1:3 Петунин (Юров, Пресс) – 34:09 (5x4)     2:3 Ахияров – 53:32 (5x5)     2:4 Юров (Пресс) – 58:58 (en)    

На 14-й минуте Павел Гоголев вывел новосибирскую команду вперёд. Через 31 секунду Павел Акользин сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий «Металлурга» оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Денис Зернов. На 35-й минуте Александр Петунин забросил третью шайбу. Баллы за ассисты записали на свой счёт Данила Юров и Робин Пресс.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 16 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Барыс» 15 октября примет «Металлург».

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