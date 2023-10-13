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«Металлург» нанёс «Сибири» пятое поражение подряд и вернулся в лидеры Востока

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

На 14-й минуте Павел Гоголев вывел новосибирскую команду вперёд. Через 31 секунду Павел Акользин сравнял счёт. На 24-й минуте нападающий «Металлурга» оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Денис Зернов. На 35-й минуте Александр Петунин забросил третью шайбу. Баллы за ассисты записали на свой счёт Данила Юров и Робин Пресс.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 16 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Барыс» 15 октября примет «Металлург».