«Торпедо» выменяло у «Витязя» бывшего защитника молодёжной сборной России

Хоккейные клубы «Торпедо» и «Витязь» совершили обмен, сообщается в телеграм-канале нижегородцев.

В результате сделки защитник Кирилл Кирсанов стал хоккеистом «Торпедо». «Витязь», в свою очередь, получил нападающих Александра Дарьина и Ивана Воробьёва. Нижегородской команде также выплатили денежную компенсацию.

«Приветствуем Кирилла в составе нашей команды, а также благодарим Александра Дарьина и Ивана Воробьёва за игру в системе «Торпедо» и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

21-летний Кирилл Кирсанов с юных лет призывался в сборную России различных возрастов, завоёвывая трофеи на престижных международных турнирах. Новобранец «Торпедо» одерживал победы на Мировом Кубке Вызова, Кубке Глинки/Гретцки, защищал цвета молодёжной сборной страны на чемпионате мира под руководством Игоря Ларионова. На клубном уровне Кирилл уже в 18 лет дебютировал в КХЛ в составе петербургского СКА, где выступал на протяжении трёх сезонов. В 2021 году Кирсанов был выбран на драфте НХЛ клубом «Лос-Анджелес Кингз». Весной 2022 года он стал обладателем Кубка Харламова вместе с командой «СКА-1946».