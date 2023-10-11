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«Торпедо» отыгралось с 1:3 и одержало волевую победу в матче с «Северсталью» в гостях

В Череповце завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3.

На седьмой минуте первого периода Деннис Ян открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Александр Скоренов с передач Никиты Коростелёва и Руслана Абросимова восстановил равенство в счёте. Менее чем через две минуты Кирилл Пилипенко с передачи Данила Аймурзина вывел череповецкий клуб вперёд. На 11-й минуте периода Александр Скоренов с передачи Ильи Иванцова сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Владислав Фирстов с передачи Максима Летунова сократил отставание до минимума.

На 11-й минуте третьего периода Даниил Бокун с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода Деннис Ян забил с передачи Данила Веряева и принёс гостям победу в игре.

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