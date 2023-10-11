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«Торпедо» отыгралось с 1:3 и одержало волевую победу в матче с «Северсталью» в гостях

«Торпедо» отыгралось с 1:3 и одержало волевую победу в матче с «Северсталью» в гостях
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В Череповце завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала нижегородское «Торпедо». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3.

На седьмой минуте первого периода Деннис Ян открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Александр Скоренов с передач Никиты Коростелёва и Руслана Абросимова восстановил равенство в счёте. Менее чем через две минуты Кирилл Пилипенко с передачи Данила Аймурзина вывел череповецкий клуб вперёд. На 11-й минуте периода Александр Скоренов с передачи Ильи Иванцова сделал счёт 3:1. На 16-й минуте периода Владислав Фирстов с передачи Максима Летунова сократил отставание до минимума.

На 11-й минуте третьего периода Даниил Бокун с передачи Максима Летунова сделал счёт 3:3. На 13-й минуте периода Деннис Ян забил с передачи Данила Веряева и принёс гостям победу в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Ян – 06:03 (5x5)     1:1 Скоренов (Коростелёв, Абросимов) – 20:19 (5x4)     2:1 Пилипенко (Аймурзин) – 21:52 (5x5)     3:1 Скоренов (Иванцов) – 30:23 (4x5)     3:2 Фирстов (Летунов) – 35:57 (5x5)     3:3 Бокун (Летунов) – 50:54 (5x5)     3:4 Ян (Веряев) – 52:39 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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