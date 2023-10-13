И. о. главного тренера «Трактора» — о поражении: преимущество было на нашей стороне

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом».

«Хорошая игра с нашей стороны, где-то немножко второй период проспали. Понятно, что соперник добавил, не забили голы, создали много хороших моментов, соперника с победой.

Команды не хватило на весь матч? Смотрели третий период, кто владел инициативой? Повторюсь: проспали немножко второй период, но соперник мастеровитый, тоже добавил. Всю игру в таком темпе мы тоже играть не можем. Преимущество было на нашей стороне — не забили, но создали много моментов. Мы хотели отыграться, но не сделали.

Не получалась игра в позиционном нападении? Опять же, немножко не достучались до ребят, акцентировали внимание на броски. Броски просто так мы не хотим, нужна помеха перед вратарём, и где-то ребята нас не услышали. Приедем, будем смотреть и разбирать: много бросков, результата нет», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.