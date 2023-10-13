«Автомобилист» переиграл «Трактор», одержав пятую победу в шести матчах
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Севостьянов (Голышев, Мэйсек) – 09:36 (5x4) 1:1 Яруллин (Юртайкин) – 14:48 (5x5) 2:1 Осипов (Обидин, Филяев) – 18:20 (5x5)
На 10-й минуте Александр Севостьянов, реализовав численное большинство, вывел «Автомобилист» вперёд. Очки за результативные передачи получили Анатолий Голышев и Брукс Мэйсек. На 15-й минуте Альберт Яруллин после паса Данила Юртайкина сравнял счёт. На 19-й минуте Максим Осипов забил второй гол в ворота челябинцев.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 15 октября в Екатеринбурге сыграет с «Витязем». «Трактор» 17 октября примет «Амур».
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