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Шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон». У Макдэвида — два очка

Шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон». У Макдэвида — два очка
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде. «Ванкувер» одержал победу со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Андрей Кузьменко, ещё по голу забили Нильс Хёгландер, Джек Студничка, а также Сэм Лафферти.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс. А активе Конора Макдэвида также одна результативная передача.

Для Кузьменко эта шайба стала первой в нынешнем сезоне НХЛ.

В следующе матче «Эдмонтон» в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Ванкувер» — на выезде с «Филадельфией».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 00:42     1:1 Кузьменко (Хьюз, Петтерссон) – 09:25 (pp)     1:2 Хёгландер (Бёзер, Майерс) – 17:51     2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 21:45 (pp)     2:3 Студничка (Петтерссон) – 22:36     3:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 29:29 (pp)     3:4 Лафферти (Хёгландер) – 42:56    
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