Шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон». У Макдэвида — два очка
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде. «Ванкувер» одержал победу со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Андрей Кузьменко, ещё по голу забили Нильс Хёгландер, Джек Студничка, а также Сэм Лафферти.
У хозяев в сегодняшнем матче забивали Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс. А активе Конора Макдэвида также одна результативная передача.
Для Кузьменко эта шайба стала первой в нынешнем сезоне НХЛ.
В следующе матче «Эдмонтон» в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Ванкувер» — на выезде с «Филадельфией».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 00:42 1:1 Кузьменко (Хьюз, Петтерссон) – 09:25 (pp) 1:2 Хёгландер (Бёзер, Майерс) – 17:51 2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 21:45 (pp) 2:3 Студничка (Петтерссон) – 22:36 3:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 29:29 (pp) 3:4 Лафферти (Хёгландер) – 42:56
Комментарии
- 15 октября 2023
-
08:05
-
07:50
-
04:55
-
04:54
-
04:51
-
04:48
-
04:44
-
04:42
-
04:37
-
03:58
-
02:04
-
01:52
-
01:00
- 14 октября 2023
-
23:54
-
23:28
-
23:15
-
22:53
-
22:41
-
22:31
-
22:15
-
22:00
-
21:40
-
21:25
-
21:13
-
20:59
-
20:55
-
20:49
-
20:45
-
20:42
-
20:29
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:53
-
19:49
Партнерский контент