Шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон». У Макдэвида — два очка

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс». Команды играли на стадионе «Роджерс Плэйс» в Канаде. «Ванкувер» одержал победу со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Андрей Кузьменко, ещё по голу забили Нильс Хёгландер, Джек Студничка, а также Сэм Лафферти.

У хозяев в сегодняшнем матче забивали Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс. А активе Конора Макдэвида также одна результативная передача.

Для Кузьменко эта шайба стала первой в нынешнем сезоне НХЛ.

В следующе матче «Эдмонтон» в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Ванкувер» — на выезде с «Филадельфией».