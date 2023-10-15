Мэттьюс — второй после Овечкина игрок за 106 лет с 3+ голами в двух первых матчах сезона

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил второй хет-трик в двух матчах нового сезона НХЛ и помог команде победить «Миннесоту» (7:4).

Таким образом, Мэттьюс стал пятым игроком в истории НХЛ, начавшим сезон с 3+ шайбами в двух стартовых матчах. Если начинать отсчёт с сезона-1918/1919, то лишь капитану «Вашингтона» Александру Овечкину удалось добиться подобного результата. Россиянин начал сезон-2017/2018 с хет-трика и покера.

Помимо Мэттьюса и Овечкина, подобное достижение покорялось игрокам НХЛ Джо Мэлоуну («Монреаль», пента-трик и хет-трик), Саю Деннени (оригинальная «Оттава», два хет-трика) и Регу Ноблу («Торонто», хет-трик и покер). Все эти трое хоккеистов оформили свои достижения в сезоне-1917/1918.