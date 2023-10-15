Мэттьюс — второй после Овечкина игрок за 106 лет с 3+ голами в двух первых матчах сезона
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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил второй хет-трик в двух матчах нового сезона НХЛ и помог команде победить «Миннесоту» (7:4).
НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов, Бродин) – 09:32 1:1 Мэттьюс (Марнер) – 10:54 2:1 Мэттьюс – 12:35 (pp) 3:1 Нюландер (Таварес, Доми) – 19:37 4:1 Бертуцци (Йернкрок, Райлли) – 23:35 (pp) 4:2 Болди (Цуккарелло, Эддисон) – 24:09 4:3 Росси (Фолиньо, Фэйбер) – 29:51 5:3 Йернкрок – 49:54 6:3 Мэттьюс (Марнер) – 50:25 7:3 Нюландер (Клингберг, Таварес) – 52:14 7:4 Дьюхейм (Дьюар, Миддлтон) – 57:32
Таким образом, Мэттьюс стал пятым игроком в истории НХЛ, начавшим сезон с 3+ шайбами в двух стартовых матчах. Если начинать отсчёт с сезона-1918/1919, то лишь капитану «Вашингтона» Александру Овечкину удалось добиться подобного результата. Россиянин начал сезон-2017/2018 с хет-трика и покера.
Помимо Мэттьюса и Овечкина, подобное достижение покорялось игрокам НХЛ Джо Мэлоуну («Монреаль», пента-трик и хет-трик), Саю Деннени (оригинальная «Оттава», два хет-трика) и Регу Ноблу («Торонто», хет-трик и покер). Все эти трое хоккеистов оформили свои достижения в сезоне-1917/1918.
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