Пятый случай за 106 лет! Феноменальный Мэттьюс повторил редчайшее достижение Овечкина

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Миннесота Уайлд» с очень разных по стилю побед стартовали в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/2024. «Кленовые листья» в ярчайшей голевой перестрелке в серии буллитов взяли верх над «Монреаль Канадиенс» (6:5 Б), тогда как «дикари» в свою очередь насухо сломили сопротивление финалиста минувшего розыгрыша Кубка Стэнли «Флориды Пантерз» (2:0). Главными героями тех встреч стали оформивший хет-трик нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и отыгравший на ноль голкипер «Уайлд» Филип Густавссон соответственно. Сегодня их команды сошлись на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто в очном матче.

И уже стартовый период превратился в новый бенефис американского форварда «кленовых листьев». Причём, счёт в матче смогли открыть гости благодаря голу Райана Хартмана, одним из ассистентов которого выступил Кирилл Капризов. Но уже спустя три минуты счёт на табло фиксировал преимущество «Торонто» в одну шайбу. 26-летнему Мэттьюсу хватило всего 99 секунд, чтобы сначала отличиться в равенстве, а затем и реализовать большинство. Изначально второй гол Остона был записан в протоколе на Джона Тавареса, но впоследствии специально ответственные люди в НХЛ переписали шайбу на счёт Мэттьюса, посчитав, что она влетела в ворота от конька защитника «Уайлд».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Украшением стартового отрезка и всей встречи стал третий гол хозяев в исполнении шведского форварда Вильяма Нюландера. Находящийся в тени звёздного одноклубника 27-летний нападающий также в роскошном состоянии подошёл к началу регулярки. В матче с «Миннесотой» Вильяму удался очень красивый гол.

Получив передачу от Тавареса, шведский нападающий набрал скорость и двинулся к воротам, на вираже ушёл от опеки соотечественника Йоэля Эрикссона Эка, вывалился на пятак и по широкой дуге буквально завёз шайбу в ворота Густафссона. Так сказать, пазобрались по-шведски. Один забивал, а двое других были наблюдателями.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В начале второго периода «Мэйпл Лифс» упрочили преимущество в счёте до трёх шайб благодаря дебютному голу за новый клуб нападающего Тайлера Бертуцци, но «Уайлд» не сдались и смогли вернуться в игру, успев до перерыва до минимума сократить отставание — отличились Мэтт Болди и Марко Росси. 22-летний австриец забил первый гол за карьеру в НХЛ, не то в бейсбольном, не то в теннисном стиле, сумев с лёту переправить шайбу в ворота Ильи Самсонова.

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Однако в середине заключительной двадцатиминутки хозяева нанесли решающий удар – с интервалом в 31 секунду отличились Калле Йернкрок и оформивший хет-трик Мэттьюс. Американский нападающий девятый раз за карьеру в НХЛ забросил три шайбы в одном матче. Но куда интереснее то обстоятельство, что оформить хет-трик Остону удалось во втором матче подряд со старта сезона. За всю многолетнюю историю североамериканской лиги было зафиксировано всего пять (!) случаев с двумя хет-триками в двух первых матчах чемпионата.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первые три датированы ещё прошлым веком! Урожайным на историческое событие выдался старт сезона-1917/1918, когда подобным образом свои имена в летопись НХЛ вписали Рег Нобл, Джо Мэлоун и Си Деннени. Пополнения в этом списке пришлось ждать на протяжении всего следующего столетия. Ровно через 100 лет в сезоне-2017/2018 два хет-трика подряд на старте регулярки оформил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. И вот теперь к перечисленным игрокам присоединился Мэттьюс.

Новый сезон в НХЛ ещё не успел начаться, как в конце августа уже был установлен новый рекорд. За несколько недель до открытия тренировочного лагеря в межсезонье «Торонто» продлил контракт с Мэттьюсом на четыре года и $ 53 млн. Кэпхит по новому договору составит $ 13,25 млн, что является самым крупным показателем в истории лиги. Контракт вступит в силу со следующей осени, но баснословные деньги Остон начал отрабатывать заблаговременно.

Следом дубль оформил Нюландер, а ответный гол в исполнении Брэндона Дьюхейма уже мог лишь чуть подспортить настроение российскому голкиперу хозяев Илье Самсонову, отразившему 28 бросков из 32. «Торонто» одержал вторую подряд победу на старте нового сезона, забив на этом отрезке 13 голов. Шесть из них в активе Мэттьюса, а ещё трижды отличился Нюландер. Лидеры «Мэйпл Лифс» прекрасно подготовились к началу чемпионата и пока что просто разрывают всевозможные бомбардирские зачёты.