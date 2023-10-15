«Металлург» одержал волевую победу в матче с «Барысом», Михайлис забил гол бывшей команде

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Металлургом». Волевую победу в матче одержали магнитогорцы в овертайме со счётом 4:3.

Отметим, что «Металлург» по ходу матча уступал со счётом 0:2. Голы за «Барыс» забили Райли Барбер и Роман Старченко. Возвращение в игру магнитогорцев началось с гола Данилы Юрова. Затем ещё две шайбы во втором периоде забили Никита Гребёнкин и Никита Михайлис. Отметим, что Михайлис забил гол в ворота бывшего клуба. В концовке третьего периода счёт сравнял Рудольф Червены. В овертайме победный гол забил Денис Зернов с передачи Михайлиса. Ворота команд защищали Андрей Шутов и Илья Набоков.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд и 18 октября встретится на выезде с «Ладой». «Металлург» победил во втором матче кряду и 17 октября встретится с «Автомобилистом».