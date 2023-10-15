«У соперника почти нет шансов». Главный тренер «Авангарда» о секрете успешных вбрасываний

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Локомотивом» (4:1) оценил игру на вбрасываниях омской команды.

«Почему заработали базовые вещи: большинство, меньшинство, оборона? Мы никогда не меняли что-то в работе, просто больше игр прошло, больше видео посмотрели, больше на тренировках внимание уделили тому, что самый оптимальный вариант выигрыша единоборства на своём пятаке – это не пустить на свой пятак. Что касается меньшинства, то огромную работу Сергей Звягин провёл с Андреем Подконицки, они каждую деталь разобрали. Ну а большинство – у нас очень хорошие мастера, которые могут решить исход матча в любой ситуации. Качество розыгрыша всегда было хорошим, не хватало завершения. Сегодня же в очередной раз завершение просто сумасшедшее получилось.

Большая разница в статистике на вбрасываниях в матчах с «Динамо» и «Локомотивом»? Мне кажется, дело в том, что у «Динамо» очень сильные центральные именно в этом элементе. Не так просто у них выигрывать. Ну, естественно, на тренировках мы работаем над этим, Александр Свитов всегда проделывает дополнительную работу. Но тут важно помнить, что при вбрасываниях важна и психология, нужна хорошая спортивная злость, чтобы забрать точку. Кроме того, на вбрасываниях играет не один центральный, а пять человек. И когда все пять человек настроены, чтобы выиграть, то у соперника практически нет шансов», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.