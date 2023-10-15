«Просто мы встречались с лучшими командами КХЛ». Буше – о трёх победах «Авангарда» подряд

Нападающий «Авангарда» Рид Буше после домашней игры с «Локомотивом» (4:1) рассказал о трёхматчевой победной серии «ястребов».

«Выиграли за счёт терпения сегодня. «Локомотив» плотно действовал, не давал много свободного льда, но у нас отлично у нас сработало большинство. «Авангард» стал доминировать во вторых периодах? Не сказал бы, что мы что-то изменили. Просто все выкладывались по полной, потому что нам нужно было здорово сыграть в этой домашней серии, ведь мы встречались с лучшими командами КХЛ. Понятно, что сейчас все довольны, ведь у нас третья победа подряд. Но нельзя расслабляться, довольствоваться этим, нужно идти вперёд», — сказал Буше в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.