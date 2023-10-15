Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сумасшедшая идея». Кравец рассказал, почему игрокам «Авангарда» было бы стыдно проиграть

«Сумасшедшая идея». Кравец рассказал, почему игрокам «Авангарда» было бы стыдно проиграть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Локомотивом» (4:1) оценил идею проведения матча в честь отцов хоккеистов омского клуба. Напомним, «ястребы» пригласили на матч 11 отцов игроков, сделав сюрприз хоккеистам.

«Ребятам на 200% помогло то, что на матч приехали их отцы. Первое, что я сказал в раздевалке сегодня, что будет сюрприз, который их вдохновит. И так и было! Просто сумасшедшая, классная идея, давно такого не было. Я увидел, как у всех загорелись глаза, как все обрадовались, им было стыдно проигрывать», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одержал третью победу подряд и 18 октября встретится на выезде с «Витязем». «Локомотив» 19 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

Ранее Михаил Кравец оценил игру на вбрасываниях омской команды.

Материалы по теме
«У соперника почти нет шансов». Главный тренер «Авангарда» о секрете успешных вбрасываний
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android