«Сумасшедшая идея». Кравец рассказал, почему игрокам «Авангарда» было бы стыдно проиграть

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Локомотивом» (4:1) оценил идею проведения матча в честь отцов хоккеистов омского клуба. Напомним, «ястребы» пригласили на матч 11 отцов игроков, сделав сюрприз хоккеистам.

«Ребятам на 200% помогло то, что на матч приехали их отцы. Первое, что я сказал в раздевалке сегодня, что будет сюрприз, который их вдохновит. И так и было! Просто сумасшедшая, классная идея, давно такого не было. Я увидел, как у всех загорелись глаза, как все обрадовались, им было стыдно проигрывать», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одержал третью победу подряд и 18 октября встретится на выезде с «Витязем». «Локомотив» 19 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

Ранее Михаил Кравец оценил игру на вбрасываниях омской команды.