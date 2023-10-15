«Автомобилист» отыгрался за 25 секунд до конца 3-го периода и победил «Витязь» в овертайме

В Екатеринбурге прошёл матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Витязь». Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Первый период обошёлся без заброшенных шайб.
В середине второй двадцатиминутки Дерек Барак открыл счёт в игре.
На 11-й минуте третьего периода Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Сергея Широкова сделал счёт равным. На 17-й минуте периода Игорь Угольников с передачи Ивана Савчика вновь вывел гостей вперёд. За 25 секунд до конца третьего периода Анатолий Голышев с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека сделал счёт 2:2.
В овертайме победу хозяевам принёс гол Мэйсека, оформившего дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Автомобилист» на домашнем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом» 17 октября. «Витязь» 18 октября проведёт домашний матч с омским «Авангардом».
- 15 октября 2023
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