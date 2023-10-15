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«Автомобилист» отыгрался за 25 секунд до конца 3-го периода и победил «Витязь» в овертайме

«Автомобилист» отыгрался за 25 секунд до конца 3-го периода и победил «Витязь» в овертайме
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В Екатеринбурге прошёл матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Витязь». Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

В середине второй двадцатиминутки Дерек Барак открыл счёт в игре.

На 11-й минуте третьего периода Брукс Мэйсек с передач Анатолия Голышева и Сергея Широкова сделал счёт равным. На 17-й минуте периода Игорь Угольников с передачи Ивана Савчика вновь вывел гостей вперёд. За 25 секунд до конца третьего периода Анатолий Голышев с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека сделал счёт 2:2.

В овертайме победу хозяевам принёс гол Мэйсека, оформившего дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Барак – 29:16 (5x4)     1:1 Мэйсек (Голышев, Широков) – 50:24 (5x4)     1:2 Угольников (Савчик) – 56:48 (5x5)     2:2 Голышев (Да Коста, Мэйсек) – 59:35 (5x4)     3:2 Мэйсек (Севостьянов, Макеев) – 61:12 (3x3)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Автомобилист» на домашнем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом» 17 октября. «Витязь» 18 октября проведёт домашний матч с омским «Авангардом».

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