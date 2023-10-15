Барак: прошло полтора месяца со старта сезона, «Витязь» с оптимизмом смотрит в будущее

Нападающий «Витязя» Дерек Барак прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

«Думаю, мы действительно выглядели весьма неплохо, была хорошая энергия и самоотдача от всех игроков. Очевидно, все хотели показать себя, поэтому, считаю, мы провели классный матч. Да, очень жаль, что концовка нам не удалась, но это игра. Тем не менее, с оптимизмом смотрим в будущее, прошло лишь полтора месяца со старта чемпионата. Мыслим позитивно в сторону следующей игровой недели. Следующий матч для нас – самый важный. Впереди домашняя серия, надо брать очки по максимуму при своих болельщиках.

Насколько довольны качеством игры? Моё мнение – это один из лучших матчей за последние пару недель. Думаю, мы играли цельно, не проседали, плюс дважды вели по счёту, было много хороших вещей. Да, были близки к победе в основное, но не дотерпели.

Мой гол? Сыграл по ситуации, накатывал на ворота, шайба отскочила мне на крюк, сразу же добил не думая. Стоит отметить второй гол, он был очень важен, поскольку Угольников забил его спустя несколько минут, как только они сделали счёт 1:1. Надо цепляться за эту игру, и строить дальше нашу систему.

Что подумал, когда упустили победу в основное время за 25 секунд до конца? Было очень досадно, чувствовал разочарование. К сожалению, в их сторону сыграл рикошет от меня, и игра ушла в овертайм. Отскоки – это всегда непредсказуемо, иногда ты находишь шайбу, иногда нет.

Думаю, мы заслуженно заработали это очко. Парни воодушевлены такой игрой, поэтому смотрим в следующую неделю с высоко поднятой головой», — приводит слова Барака Metaratings.ru.

В следующем матче «Автомобилист» на домашнем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом» 17 октября. «Витязь» 18 октября проведёт домашний матч с омским «Авангардом».