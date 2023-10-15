«Какая-никакая победа, два очка не пахнут». Форвард «Автомобилиста» — об игре с «Витязем»

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев оценил тяжёлую победу команды над «Витязем» (3:2 ОТ).

«Какая-никакая победа. Два очка завоевали в тяжёлой борьбе, они, как говорится, не пахнут.

Насколько неожиданным было встретить такое сопротивление со стороны «Витязя»? Я ожидал такое сопротивление. У них молодая команда, плюс идёт неудачная серия, много травмированных. Молодые парни пользуются шансом.

Очень много бросков со стороны «Автомобилиста» сегодня было мимо ворот — есть ли в этом какая-то недоработка? Бросок броску рознь. Надо выводить партнёра на завершающий бросок, как в большинстве и в овертайме Мэйсек забил.

Что подумал, когда вновь оказались в роли отыгрывающихся, хотя только что сравняли счёт в таких сложных обстоятельствах? Я верю в нашу команду, в каждого партнёра. Знал, что будет тяжёлая концовка, и верил, что сравняем.

Можно ли сказать, что приобретаем дополнительную уверенность, забирая такие матчи, когда приходится отыгрываться? У нас в принципе немолодая команда. Нужно уметь отыгрываться в концовках, проявлять волевые качества, что мы и сделали», — сказал Макеев в интервью Metaratings.ru.

В следующем матче «Автомобилист» на домашнем льду сыграет с магнитогорским «Металлургом» 17 октября. «Витязь» 18 октября проведёт домашний матч с омским «Авангардом».