Защитник «Торпедо» Силаев: у меня возникли трудности в психологии

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о большом влиянии родителей на его становление и прокомментировал трудности, с которыми ему приходится сталкиваться в процессе хоккейного взросления.

«Любовь к хоккею привил мне папа с трёх лет, помогал развиваться, стараться достигать высших целей, и благодаря ему я в этой игре. Родители передали мне такие гены — они оба высокие. По телосложению я в маму, а ростом — в папу.

Мне давали передохнуть, поскольку видели, что я подсел. Со «Спартаком» дали поменьше сыграть и отменили занятие в зале. Это нужно, чтобы хорошо восстановиться и двигаться дальше.

У меня трудности возникли в психологии, появляются какие-то эмоции. Надо это пережить, перебороть. Это только закаляет характер. Более молодым советую слушать тренеров, что они говорят, и всё будет хорошо. Игорь Ларионов (главный тренер «Торпедо». — Прим. «Чемпионата») учит играть спокойно в свой хоккей, несмотря ни на что. И двигаться только вперёд», — сказал Силаев в интервью ТАСС.

Силаев в текущем сезоне провёл 18 матчей, в которых набрал 7 (2+5) результативных баллов.