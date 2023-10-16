В «Миннесоте» прокомментировали назначение Капризова альтернативным капитаном

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением о назначении нападающего «дикарей» Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.

«Это очень важное решение. Значительное. Вы хотите убедиться, что всё сделали правильно.

Самое главное — Кирилл понимает свою ответственность как элитного игрока. Я не буду вдаваться в подробности, но он знает, каковы его обязанности как лучшего игрока в команде и топового игрока НХЛ. И это важно», — приводит слова Герина The Athletic.

В минувшем сезоне Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты», на восемь очков опередив норвежца Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).