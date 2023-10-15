Ещё один русский в НХЛ стал вице-капитаном! Как реагируют на новую должность Капризова?

В первые несколько лет в «Миннесоте» лидерство Кирилла Капризова в основном проявлялось в форме примера, который он подавал.

Товарищи по команде восхищались его неустанным трудолюбием, напором и, конечно же, его мастерством. Российская суперзвезда, которая после своей кампании с Кубком Колдера провела подряд два сезона с 40+ голами, является лучшим игроком «Миннесоты» и её мотором. Были моменты, когда он показывал эмоции на льду, применяя силовые приёмы или отрабатывая в защите, и Маркус Фолиньо шутил: «Охренеть, Кирилл злится!»

Но когда 26-летний Капризов освоился как с английским языком, так и с командой, то начал говорить немного больше. В начале марта прошлого сезона, прямо перед тем, как Кирилл получил травму в Виннипеге, вингер вылез из своей скорлупы. Это не была громкая речь или вдохновляющее «ура-ура» обращение к команде, но он сидел в раздевалке в перерывах между периодами, пытаясь мотивировать ребят. Слишком много теряли шайбу, плохо играли в переходных стадиях. Капризов призывал их ускорить темп, использовать свою скорость, и товарищи по команде чувствовали настойчивость в его голосе.

«Вперёд! Давайте!»

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

«Вы слушаете такого парня, когда он говорит, — сказал Фолиньо. — Он наш лучший игрок и самый важный лидер, когда дело касается его игры. Его энергия — это то, что заводит нас. И когда он выходит на лёд, кажется, что вся наша скамейка подхватывает его настрой. Он лидер на льду, и то, что он там делает, является движущей силой нашей команды. Каждый видит такого мужика — он определённо наш мужик».

Это сделало его естественным кандидатом на получение нашивки. Джаред Сперджен — капитан «Уайлд», а Фолиньо — альтернативный капитан. Но во вторник, когда Мэтт Дамба – красноречивый заводила, а также обладатель нашивки с буквой «А» – уже давно покинул команду, став свободным агентом в межсезонье, Капризов был выбран на роль второго постоянного альтернативного капитана.

Было несколько достойных вариантов, среди которых лидировали Капризов и Йоэль Эрикссон-Эк. По совпадению, Эрикссон Эк всё ещё может временно носить нашивку с буквой «А» на старте сезона из-за травмы верхней части тела Сперджена.

Но даже если бы он не получил свою нашивку, закулисное лидерство Капризова, безусловно, эволюционировало бы.

«Его звёздный час, — сказал ветеран Матс Цуккарелло, одноклубник и близкий друг Капризова. — В первый год ему, возможно, было не так комфортно — с точки зрения языка, понимания, где его место в команде, первого пребывания в Соединённых Штатах, привыкания к городу, культуре, тому, как всё делать. Теперь, я думаю, он один из самых важных игроков в лиге, один из наших лучших игроков. Ему удобнее говорить на местном языке, когда он находится в США. Естественно, он играет немного более важную роль. Мы следим за ним на льду, и, когда он говорит, ты понимаешь, что это важно».

Сперджен знает, что могут существовать неверные представления о том, как много говорят лидеры. «Я уверен, вы, ребята, не думаете, что я часто выступаю с речами на скамейке запасных», — шутит он. А товарищи по команде намекают на тот факт, что Капризов более общительный, чем может показаться со стороны.

«Он говорит больше, чем вы думаете, — сказал Сперджен. — Он не всегда самый громкий парень, но он подходит к ребятам и обсуждает что-то. Делится тем, что видит. Но он каждый день приходит так на арену — все этим подпитываются».

Некоторые из наиболее влиятельных действий Капризова как лидера были свершены даже без его ведома. Сперджен ценит страсть Капризова, то, как много он работает над своим мастерством до и после тренировки. По словам Фолиньо, Капризов обладает навыками суперзвезды и трудолюбием игрока четвёртого звена. Да и некоторые из лучших лидеров в истории НХЛ не были самыми разговорчивыми.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

«Если бы я каждый вечер выходил из туннеля на лёд с этим парнем, ему не нужно было бы говорить ни слова, — сказал бывший нападающий «Уайлд» Уэс Уолз. — Я был бы очень вдохновлён игрой с этим хоккеистом. Ему не нужна буква на джерси, чтобы люди поняли, что он лидер. Я играл с одними из лучших — Рэем Бурком и Стивом Айзерманом — и они никогда не говорили много. Тебе не обязательно быть парнем, который всё время выступает перед командой в раздевалке».

«Я бы привёл пример Скотта Нидермайера, — добавил бывший нападающий «Миннесоты» Райан Картер. — Он был капитаном, выигрывал кубки и боролся в критических ситуациях. Он был мужиком на льду и хотел этого. Это идеальные сценарии, основанные на примерах, и Кирилл попадает в эту категорию.

Иногда то, как вы что-то говорите, важнее того, что вы говорите на самом деле».

Защитник Джейк Миддлтон привёл в качестве примера бывшего товарища по «Сан-Хосе» и запасного капитана Томаша Гертла — топ-игрока, у которого, как и у Капризова, английский был вторым языком. «Ребята залезали ему на спину и следовали тому, что он делал, — сказал Миддлтон. — И это то, что мы все делаем с Кириллом. Он наш парень».

Было заметно, насколько выросли его знание языка и уверенность в его использовании. Это очевидно во время его общения не только с персоналом, но и со СМИ. Капризов сказал, что он стал больше смотреть американские фильмы на английском языке.

«Его английский стал лучше, чем то, что он демонстрировал вам в начале своей карьеры здесь, — пошутил Миддлтон. – Но, даже если Кирилл не так красноречив, как некоторые лидеры, он всё равно тот парень, который изо дня в день делает всё, делает всё на 100 процентов, усердно работает. Когда ты такой игрок-суперзвезда, то автоматически становишься лидером, и парни следуют за тобой, хотят делать то же самое, что и ты. И, вероятно, его лидерство заключается в том, насколько он хороший игрок, в том, что все знают, что хотят быть похожими на него. Вероятно, это его главный лидерский атрибут. Разумеется, он говорит громко и ясно, когда дела идут плохо, но он играет правильно и жёстко, и именно в этом проявляется его лидерство».

Игра и личность Капризова делают его лицом франшизы. Это можно было заметить по рёву толпы на «Таргет Филд» на прошлой неделе.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

«Самый большой комплимент, который я сделал бы Кириллу, — он выглядит победителем, — сказал Картер о бывшем чемпионе КХЛ и золотом медалисте Олимпийских игр. — Он хочет выигрывать каждое сражение, каждый раз выигрывать каждое владение шайбой. Вся цель лидерства и высказываний – добиться побед. Существуют разные стили достижения того, что вы в конечном итоге хотите. Он играет отчаянно, хотя совсем далёк от отчаяния».

Эрикссон Эк — эмоциональный, смелый лидер, который втягивает в бой «Уайлд». Он также подписал первый восьмилетний максимальный контракт в истории «Миннесоты». Он определённо был бы потрясающим выбором на роль альтернативного капитана.

Но есть и некоторые общие соображения, связанные с нашивкой. Все, от болельщиков до владельца Крейга Леопольда, знают, как важно убедить Капризова подписать с командой новый долгосрочный контракт, когда его соглашение истечёт через три года. Во многом это зависит от того, станет ли «Миннесота» настоящим претендентом на кубок, командой, которая может далеко зайти в плей-офф. Но это всё не помешает Капризову закрепиться в группе лидеров, что даст любому игроку больше власти и ответственности в команде.

«Я не знаю, хочет ли он получить эту нашивку — не думаю, что его это действительно волнует, — сказал Уолз. — Он просто хочет забивать и побеждать. Это всё, что он хочет сделать. Но он лидер, несмотря ни на что».