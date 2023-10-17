Евгений Кузнецов принёс победу «Вашингтону» в серии буллитов в матче с «Калгари»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).
В первом периоде в составе гостей отличились Адам Ружичка и Диллон Дюбе (в большинстве). Во второй двадцатиминутке «Вашингтон» сравнял счёт усилиями Мэттью Филлипса и Коннора Макмайкла. Третий период прошёл без заброшенных шайб. Победный буллит на счету российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Его одноклубник Александр Овечкин свою попытку не реализовал.
Ранее «Вашингтон» начал сезон с поражения от «Питтсбурга» (0:4). Для «Калгари» это уже третий матч. Команда обыграла «Виннипег» со счётом 5:3 и уступила «Питтсбургу» — 2:5.
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