Стали известны первые 16 участников Матча звёзд КХЛ — 2023

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Стали известные первые 16 участников Фонбет Матча звёзд КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Голосование был проведено среди фанатов.

От дивизиона Боброва на матч были отобраны вратарь СКА Никита Серебряков (1610), защитник «Торпедо» Богдан Конюшков (1263), а также нападающие Василий Атанасов («Торпедо», 2560) и Николай Голдобин («Спартак», 2419).

От дивизиона Тарасова выбрали вратаря минского «Динамо» Алексея Колосова (2298), защитника ЦСКА Никиту Нестерова (884), а также форвардов Никиту Гусева («Динамо» Москва, 2151) и Виталия Пинчука («Динамо» Минск, 1951).

Хоккеисты от дивизиона Харламова:

Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада») — 1832;

Защитник: Егор Яковлев («Металлург») — 869;

Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс») — 1584; Дмитрий Яшкин («Ак Барс») — 792.

Игроки от дивизиона Чернышёва:

Вратарь: Александр Самонов («Салават Юлаев») — 1220;

Защитник: Евгений Лисовец («Адмирал») — 479;

Нападающие: Владимир Ткачёв («Авангард») — 1327; Рид Буше («Авангард») — 1189.

Напомним, Матч звёзд КХЛ состоится на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге 9-10 декабря 2023 года.