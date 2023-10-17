«Филадельфия Флайерз» представила новую раздевалку клуба

На открытой тренировке в понедельник утром на арене «Филадельфии Флайерз» была представлена полностью отремонтированная новая раздевалка. Как сообщается, игроки «Флайерз» были впечатлены проделанной работой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте «Филадельфии Флайерз».

«Прежде всего, обратите внимание на размер раздевалки. Большинство современных раздевалок слишком велики. Игрокам слишком много мест, где они могут спрятаться.

Ключом к успеху любой команды является ответственность: ответственность перед собой, своими товарищами по команде и перед организацией. Я хотел, чтобы каждый хоккеист имел возможность смотреть другому в глаза, пока они готовятся, в перерыве и особенно после игры.

В новую раздевалку, которая стала стандартом в сегодняшней НХЛ, включено множество высокотехнологичных элементов, а также полностью оборудованные тренировочные залы. Мы даём всё, кроме мужества», — заявил вице-президент по общественному развитию «Флайерз» Брэд Марш.