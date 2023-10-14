Клоду Жиру вручили серебряную клюшку перед матчем с бывшим клубом — «Филадельфией»

Известный нападающий «Оттавы Сенаторз» Клод Жиру получил подарок по случаю достижения 1000 очков в Национальной хоккейной лиге.

Перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» 35-летнему ветерану устроили торжественную церемонию. Жиру поздравили сначала бывшие одноклубники по стану «лётчиков» Шон Кутюрье и Скотт Лотон. После этого канадскому нападающему вручили серебряную клюшку.

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Отметим, что практически всю свою карьеру Жиру провёл именно в «Филадельфии». Канадец был задрафтован «Флайерз» в 2006 году под общим 22-м номером. Нападающий 15 лет выступал за «лётчиков» — с 2007 по 2022 год. После этого Клод часть сезона-2021/2022 провёл во «Флориде Пантерз», а с прошлого чемпионата выступает за «Оттаву». На его счету 1101 матч и 1002 (329+673) очка — без учёта сегодняшней встречи.