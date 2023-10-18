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Дебютный гол Егора Замулы в НХЛ помог «Филадельфии» победить «Ванкувер»

Дебютный гол Егора Замулы в НХЛ помог «Филадельфии» победить «Ванкувер»
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В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» победила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:0.

В составе победителей отличились нападающий Шон Кутюрье и российский защитник Егор Замула. Для него этот гол стал дебютным в лиге. Нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями.

«Филадельфия» набрала четыре очка за три встречи в новом сезоне НХЛ. «Ванкувер» провёл третий матч в новом сезоне, на счету команды четыре очка. Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги стартовал в ночь на 11 октября.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Эдмонтоном», а «Ванкувер» встретится с «Тампой-Бэй». Обе игры состоятся 20 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Замула (Конечны, Лотон) – 01:45     2:0 Кутюрье – 17:23    
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