Егор Замула из «Филадельфии» забил первый гол за карьеру в НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула поразил ворота голкипера «Ванкувер Кэнакс» Тэтчера Демко спустя одну минуту 45 секунд после начала матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для Замулы эта шайба стала первой в карьере в лиге. Ему ассистировали Трэвис Конечны и Скотт Лотон. После первого периода «Филадельфия» ведёт в счёте — 2:0.

В нынешнем сезоне Замула проводит свой второй матч за «Флайерз». Ранее он выходил на лёд во встрече с «Коламбус Блю Джекетс», в которой отметился голевой передачей.

Замула выступает в Северной Америке с сезона-2017/2018, но в основном в низших лигах. С 2021 года это его 28-я игра за «Филадельфию» в НХЛ. В них он пять раз отдавал голевые передачи, но забил впервые.