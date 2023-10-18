«Баффало» смог вырвать победу в овертайме с «Тампа-Бэй»
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Сегодня, 18 октября, «Баффало Сэйбрз» обыграл на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0 — ОТ).
В составе «Баффало» заброшенной шайбой отличились Земгус Гиргенсоснс, Джефф Скиннер, а победная шайба в овертайме на счету Дилана Козенса.
За «Тампу» дублем отметился нападающий Брэндон Хагель.
После четырех матчей «Тампа-Бей» занимает 12 место с 3 очками в Восточной конференции. «Баффало» расположился на последнем 16 месте с 2 очками за 3 игры.
Следующий матч «Баффало» проведёт с «Калгари Флэймз», «Тампа» сыграет с «Ванкувером Кэнакс».
НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2023, среда. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Гиргенсонс (Джост, Самуэльссон) – 08:57 2:0 Скиннер (Пауэр, Так) – 15:28 2:1 Хагель (Жанно, Чирелли) – 37:58 2:2 Хагель (Пойнт) – 59:53 3:2 Козенс (Гринвей, Далин) – 61:46
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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