«Баффало» смог вырвать победу в овертайме с «Тампа-Бэй»

Сегодня, 18 октября, «Баффало Сэйбрз» обыграл на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0 — ОТ).

В составе «Баффало» заброшенной шайбой отличились Земгус Гиргенсоснс, Джефф Скиннер, а победная шайба в овертайме на счету Дилана Козенса.

За «Тампу» дублем отметился нападающий Брэндон Хагель.

После четырех матчей «Тампа-Бей» занимает 12 место с 3 очками в Восточной конференции. «Баффало» расположился на последнем 16 месте с 2 очками за 3 игры.

Следующий матч «Баффало» проведёт с «Калгари Флэймз», «Тампа» сыграет с «Ванкувером Кэнакс».

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