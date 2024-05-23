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Лавиолетт — о поражении от «Флориды»: это была не лучшая наша игра

Лавиолетт — о поражении от «Флориды»: это была не лучшая наша игра
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил поражение в первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Флоридой» (0:3).

«Я думаю, что мы могли бы сыграть намного лучше. Я отдаю должное сопернику, но мы должны взять на себя ответственность за свою игру, доставляя шайбы в те места, откуда забиваются голы. Я думаю, что в третьем периоде мы стали играть немного острее, но наша игра должна быть лучше в зоне нападения, а также при выходе из зоны защиты через нейтральную зону. Я не думаю, что это была лучшая версия нас самих», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 1-й матч
23 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Форслинг, Вераге) – 16:25 (5x5)     0:2 Вераге – 56:10 (5x5)     0:3 Беннетт (Ткачук) – 58:39 (en)    
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