Лавиолетт — о поражении от «Флориды»: это была не лучшая наша игра

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил поражение в первом матче серии финала Восточной конференции НХЛ с «Флоридой» (0:3).

«Я думаю, что мы могли бы сыграть намного лучше. Я отдаю должное сопернику, но мы должны взять на себя ответственность за свою игру, доставляя шайбы в те места, откуда забиваются голы. Я думаю, что в третьем периоде мы стали играть немного острее, но наша игра должна быть лучше в зоне нападения, а также при выходе из зоны защиты через нейтральную зону. Я не думаю, что это была лучшая версия нас самих», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Таким образом, «Пантерз» повели в серии 1-0. Следующая игра между этими соперниками пройдёт в ночь с 24 на 25 мая в Нью-Йорке.