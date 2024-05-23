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В «Салавате» рассказали, планируют ли предлагать новый контракт защитнику Мелошу

В «Салавате» рассказали, планируют ли предлагать новый контракт защитнику Мелошу
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что в клубе остались довольны игрой канадского защитника Николя Мелоша в прошлом сезоне и планируют продлить с ним контракт.

«Мелош провёл первый сезон в России, первый раз уехал из Северной Америки. К нам присоединился по ходу сезона, без предсезонной подготовки. Думаю, он хорошо влился в коллектив. Не исключено, что он останется в нашей команде. Сейчас мы прорабатываем варианты с иностранцем в линию обороны», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

26-летний защитник в прошлом регулярном чемпионате КХЛ провёл 40 матчей, в которых набрал 18 (5+13) очков с показателем полезности «+14». В плей-офф на счету игрока обороны две результативные передачи в шести матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»:
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Эксклюзив
Как договорились с Хмелевски и кого ждать в «Салавате». Интервью с гендиректором уфимцев
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