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Канарейкин: чемпионат мира без России сильно потерял в качестве

Канарейкин: чемпионат мира без России сильно потерял в качестве
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что без участия сборной России чемпионат мира по хоккею сильно потерял в качестве. Отметим, что сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В этом году мировое первенство проводится в чешских городах Праге и Остраве.

«Приличная часть турнира уже позади. Что удаётся, то смотрю. Но вообще чемпионат не вызывает особого внимания. Конечно, влияет отсутствие нашей сборной. Если вы заметили, все болельщики потеряли интерес к чемпионату мира. А сам турнир сильно потерял в качестве», — цитирует Канарейкина LiveResult.

В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады. Сегодня, 23 мая, состоятся все четыре матча 1/4 финала ЧМ.

Турнирная таблица ЧМ-2024
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