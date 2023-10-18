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«Мечта стала реальностью. Это невероятно!» Егор Замула — о дебютном голе в НХЛ

«Мечта стала реальностью. Это невероятно!» Егор Замула — о дебютном голе в НХЛ
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Защитник «Филадельфии» Егор Замула поделился эмоциями от своей первой заброшенной шайбы в НХЛ. Россиянин забил победный гол в матче с «Ванкувером» (2:0) броском от синей линии.

«Мечта стала реальностью. Это невероятно! Тортс говорит мне больше бросать, поэтому я постарался бросить. Хороший бросок получился», — цитирует Замулу Philly Voice.

После матча в победной раздевалке «Филадельфии» Замулу выбрали лучшим игроком встречи. Ему надели цепь и дали маску собаки.

Замула перешёл в «Филадельфию» из «Лихай Вэлли Фантомс» в 2021 году. В прошлом сезоне защитник сыграл 14 матчей и отдал четыре голевые передачи. В нынешнем провёл две игры, забросил шайбу и отдал одну голевую. Следующий матч «Филадельфия» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

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