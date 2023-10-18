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«Он в этом очень хорош». Главный тренер «Айлендерс» выделил сильные качества Сорокина

«Он в этом очень хорош». Главный тренер «Айлендерс» выделил сильные качества Сорокина
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Главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт прокомментировал сухой матч голкипера Ильи Сорокина с «Аризоной» (1:0) и выделил сильные стороны россиянина. Вратарь в матче с «Койотс» отразил все 14 бросков и оформил свой 17-й шат-аут в НХЛ. Россиянин был признан первой звездой матча с «Аризоной».

«Это часть работы вратаря – оставаться начеку вне зависимости от того, какая на тебя выпадает нагрузка в матче. Сорокин в этом очень хорош. Он всегда сфокусирован», — цитирует Ламберта NY Hockey Now.

В нынешнем сезоне Сорокин провёл два матча и пропустил всего две шайбы. Россиянин вышел на чистое третье место в истории «Айлендерс» по количеству сухих матчей за клуб. Первое место принадлежит Чико Решу (25 матчей).

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