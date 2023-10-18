Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Илья Сорокин оформил 17-й шат-аут в НХЛ в матче с «Аризоной»

Сегодня, 18 октября, «Нью-Йорк Айлендерс» с минимальным счётом обыграл «Аризону Койотс» (1:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В воротах «Айлендерс» играл российский вратарь Илья Сорокин. 28-летний хоккеист сыграл 59.49 минуты и сделал 14 сейвов (100%).

Данный матч стал для Сорокина 17-й «сухой» встречей в НХЛ. Таким образом, вратарь по этому показателю занял чистое третье место в истории «Айлендерс». Первое место принадлежит Чико Решу (25 матчей).

Самым «сухим» вратарём в истории НХЛ остаётся канадец Мартин Бродо. В 1266 матчах у него 125 шат-аутов.

В нынешнем сезоне Сорокин провёл два матча и пропустил всего две шайбы.

После двух матчей «Нью-Йорк» занимает второе место в Восточной конференции с четырьмя очками. Возглавляет таблицу «Бостон Брюинз» (четыре очка). Следующий матч «Айлендерс» проведут с «Нью-Джерси Дэвилз».