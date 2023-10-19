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Словацкий хоккеист «Локомотива» назвал город США, в котором говорили не выходить на улицу

Словацкий хоккеист «Локомотива» назвал город США, в котором говорили не выходить на улицу
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Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал об игре в АХЛ и опасной жизни в одном из городов Северной Америки.

«Некоторые города в АХЛ жёсткие. На мой третий год команда переехала из Оклахомы в Бейкерсфилд, там ещё рядом был Стоктон. В отеле нам говорили не выходить на улицу, даже в ресторан, потому что это слишком опасно. Некоторые города были не очень хорошие, но это часть жизни. Для меня это тоже был большой опыт, прочувствовать на себе жизнь игрока АХЛ. Для меня АХЛ стала самым сложным опытом в карьере», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате» сегодня в 10:00 мск.

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