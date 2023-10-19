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Главный тренер «Вашингтона» сравнил первый и второй периоды матча с «Оттавой»

Главный тренер «Вашингтона» сравнил первый и второй периоды матча с «Оттавой»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:6).

«В первом периоде мне очень понравилась наша игра. Я думаю, что это были наши лучшие 20 минут в сезоне на данный момент. Второй период — это своего рода микрокосм того, как проходит год для этой группы сейчас. Каждая наша ошибка оказывается в нашей сетке», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

41-летний специалист возглавил «Кэпиталз» в мае 2023 года. До этого Карбери работал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где тренировал «Херши Бэрс».

После трёх матчей «Вашингтон» всего одна победа добытая в серии буллитов. Команда Карбери занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Грейг, Жозеф) – 04:28     2:0 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 12:29 (pp)     2:1 Карлсон (Овечкин, Уилсон) – 18:54     3:1 Норрис (Батерсон) – 21:47     4:1 Зуб (Сандерсон, Тарасенко) – 24:46     5:1 Жиру (Шабо, Штюцле) – 35:47     6:1 Сандерсон (Штюцле, Жиру) – 51:48    
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