Главный тренер «Вашингтона» сравнил первый и второй периоды матча с «Оттавой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:6).

«В первом периоде мне очень понравилась наша игра. Я думаю, что это были наши лучшие 20 минут в сезоне на данный момент. Второй период — это своего рода микрокосм того, как проходит год для этой группы сейчас. Каждая наша ошибка оказывается в нашей сетке», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

41-летний специалист возглавил «Кэпиталз» в мае 2023 года. До этого Карбери работал в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где тренировал «Херши Бэрс».

После трёх матчей «Вашингтон» всего одна победа добытая в серии буллитов. Команда Карбери занимает последнее 16 место в Восточной конференции с 2 очками. Лидирует в таблице «Оттава Сенаторз» (6 очков).

В следующем матче «Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 22 октября.