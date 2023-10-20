Нападающий «Северстали» рассказал, какие продукты запрещены в клубе

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв рассказал, какие продукты запрещены в раздевалке череповецкого клуба.

«Ларионов и Козырев запрещали многие продукты в «Торпедо», а как с этим у Козырева в «Северстали»? Сахара в раздевалке нет (смеётся). Вообще нигде. Запрещено всё, что связано с сахаром. Также ничего жареного. Зелёный вектор, здоровая пища (улыбается). Салатов много. Думаю, что это результат совместной работы двух специалистов. Они много хорошего переняли друг от друга.

Могу ли позволить себе вольности в выходной? В выходной можно себе позволить, но я в принципе стараюсь следить за питанием. Перед играми-то всё понятно, там всё по расписанию – одно и то же. А между играми питание даже более важно, чем перед игрой. Поэтому если только в выходной можно пойти и съесть что-то вкусное – те же суши с каким-то небольшим десертом. В этом не вижу ничего такого. Это даже где-то полезно для разгрузки», — сказал Коростелёв в интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Коростелёвым читайте на «Чемпионате»: