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Меркулов: аккредитованным агентам нет смысла увозить клиентов, они перестанут зарабатывать

Меркулов: аккредитованным агентам нет смысла увозить клиентов, они перестанут зарабатывать
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Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов прокомментировал распоряжение президента России Владимира Путина ограничить отъезд молодых хоккеистов заграницу.

«Проблема, которую затронул Владимир Владимирович, действительно существует. В свою очередь, Ассоциация хоккейных агентов КХЛ на постоянной основе взаимодействует с лигой и ФХР по целому ряду вопросов, в том числе и по противодействию оттоку молодых российских хоккеистов за рубеж в пользу продолжения развития их спортивной карьеры в России. В рамках данной деятельности Ассоциация направляет различные предложения по изменению нормативной базы с целью улучшения условий труда хоккеистов. Это, в свою очередь, должно положительно отразиться на желании игроков продолжить карьеру здесь.

Помимо этого, регулярно направляем в Комиссию об аккредитации хоккейных агентов информацию о работе неаккредитованных агентов, которые как раз и находятся в серой зоне и ведут незаконную деятельность. Со списком таких лиц можно ознакомиться на сайте Федерации хоккея России, которая, в свою очередь, предостерегает спортсменов от работы с ними. Хочу заметить, что аккредитованным хоккейным агентам нет смысла увозить своих клиентов, так как в случае отъезда хоккеистов за рубеж они перестают зарабатывать», — сказал Меркулов в интервью «РБ Спорт».

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