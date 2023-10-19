Меркулов: аккредитованным агентам нет смысла увозить клиентов, они перестанут зарабатывать

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов прокомментировал распоряжение президента России Владимира Путина ограничить отъезд молодых хоккеистов заграницу.

«Проблема, которую затронул Владимир Владимирович, действительно существует. В свою очередь, Ассоциация хоккейных агентов КХЛ на постоянной основе взаимодействует с лигой и ФХР по целому ряду вопросов, в том числе и по противодействию оттоку молодых российских хоккеистов за рубеж в пользу продолжения развития их спортивной карьеры в России. В рамках данной деятельности Ассоциация направляет различные предложения по изменению нормативной базы с целью улучшения условий труда хоккеистов. Это, в свою очередь, должно положительно отразиться на желании игроков продолжить карьеру здесь.

Помимо этого, регулярно направляем в Комиссию об аккредитации хоккейных агентов информацию о работе неаккредитованных агентов, которые как раз и находятся в серой зоне и ведут незаконную деятельность. Со списком таких лиц можно ознакомиться на сайте Федерации хоккея России, которая, в свою очередь, предостерегает спортсменов от работы с ними. Хочу заметить, что аккредитованным хоккейным агентам нет смысла увозить своих клиентов, так как в случае отъезда хоккеистов за рубеж они перестают зарабатывать», — сказал Меркулов в интервью «РБ Спорт».