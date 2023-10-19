Майоров — о словах Путина: если мы будем писать об НХЛ, люди туда и побегут

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который заявил о необходимости разобраться с «дельцами от хоккея, которые тащат наших игроков за границу».

Сам Путин вмешался в это дело? Те, кто уезжает, сейчас будут говорить о том, что они свободны в своих решениях, это совершенно однозначно. Что касается агентов, то я всегда говорил, среди них порядочных людей нет. Просто нет. Они об общем деле не думают и никогда не думали, во всём ищут свою выгоду.

Вчера открываю газету, на первой полосе о том, почему не забивает Овечкин. Сезон только начался, у Овечкина всё впереди, это одно обстоятельство, второе в том, что мы мало уделяем внимание в СМИ хоккею. Если мы пишем, то у нас львиную долю занимают нхловские материалы. Почему такой перекос? Объясните мне! Даём только результаты. Больше ничего!

Насколько реально сократить отток хоккеистов из России в НХЛ, учитывая, что данную лигу они считают самой привлекательной? Ну, правильно, если мы будем всё время писать об НХЛ, то люди туда и побегут, а куда им еще бежать-то? Они ж ничего не знают о том, что существует отечественный хоккей, что есть ВХЛ, молодёжные команды. Они же этого не знают! Я думаю, что надо жёсткие какие-то меры ввести, которые не позволяли бы агентам вывозить наших молодых талантов туда, в Северную Америку. И потом, вы учтите, что если он поехал в совсем юном возрасте и кому-то приглянулся, это не значит, что, повзрослев, он станет большим мастером. Совершенно не значит. Очень часто бывает и наоборот. И я могу привести примеры. Так что агенты пусть не обольщаются, и особенно родители», — сказал Майоров в интервью «ВсёПроСпорт».