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Передача Минтюкова не помогла «Анахайму» избежать поражения в матче с «Далласом»

Передача Минтюкова не помогла «Анахайму» избежать поражения в матче с «Далласом»
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В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Роопе Хинц, Джо Павелски и Миро Хейсканен. Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов не смог отметиться результативными действиями.

За хозяев забили Трой Терри и Лео Карлссон. Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков записал на свой счёт результативную передачу.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Терри (Зеграс, Минтюков) – 04:37     1:1 Хинц (Павелски, Хейсканен) – 30:03 (pp)     1:2 Павелски (Хейсканен, Робертсон) – 38:06 (pp)     2:2 Карлссон (Терри) – 41:01     2:3 Хейсканен (Стил, Сегин) – 46:47    
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