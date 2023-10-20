Передача Минтюкова не помогла «Анахайму» избежать поражения в матче с «Далласом»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» в гостях обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Роопе Хинц, Джо Павелски и Миро Хейсканен. Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов не смог отметиться результативными действиями.

За хозяев забили Трой Терри и Лео Карлссон. Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков записал на свой счёт результативную передачу.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).