Арбитры весь матч издевались над «Каролиной» — даже главный тренер был в ярости! Безумный судейский фарс в лучшей лиге мира.

«Ему 12 лет? Он отвратителен!» Судья в НХЛ мощным силовым снёс игрока, а потом удалил его

«Каролину» в этом сезоне заслуженно можно считать одной из самых нестабильных команд НХЛ. «Харрикейнз» в каждом матче пропускают не менее трёх шайб, каждая встреча — это безумные весёлые качели.

«Ураганы» легко могут накидать шестёрку «Лос-Анджелесу», потом пропустить столько же от «Анахайма». А в довершение ещё и чуть не проиграть «Сан-Хосе». Однако в последнем они заслуженно могли бы обвинять не только себя. Но обо всём по порядку.

«Харрикейнз» пропустили уже на четвёртой минуте — гол пришёл после ужаснейшей ошибки в обороне. Форвард «Сан-Хосе» Фабиан Зеттерлунд в одиночестве получил передачу на входе в чужую зону, убежал один на один с Фредериком Андерсеном и без труда переиграл вратаря. А через две минуты вратарь «ураганов» уступил своё место Антти Раанте — возможно, он получил травму.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Спустя всего 52 секунды после пропущенной шайбы, правда, «Харрикейнз» отыгрались. А в середине второго периода и вовсе вышли вперёд, забив в меньшинстве!

Однако счастье долго не продлилось. Сначала Еспери Котканиеми отправили на две минуты за задержку соперника — и «Шаркс» сравняли счёт. Через две минуты после гола Дмитрий Орлов был отправлен в штрафбокс. «Каролина» смогла выстоять.

Но почти сразу после выхода Орлова Брэди Шей получил две минуты — и тут уже «Сан-Хосе» своего не упустил. Да ещё как! Бросок от синей линии — шайба проходит мимо ворот, но от борта неудачно отскакивает прямо на пятак — оттуда Вильям Эклунд добивает её. У Раанты нет ни шанса.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Забавно, но проблемы «Каролины» тогда только начались!

Судьи в этот же момент выписали «Харрикейнз» спорное удаление — командный штраф за задержку игры. Главный тренер Род Бриндамор был вне себя от безумия и недоумения! Только посмотрите на это лицо — пробирает до костей.

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А спустя две минуты случился главный момент матча.

Защитник «ураганов» Тони Деанджело, в чужой зоне ускорившись за шайбой, получил мощный силовой приём от… рефери встречи! Судья свалил хоккеиста с ног — Тони, кажется, даже сначала не понял, что произошло. Деанджело развёл руками, что-то высказал арбитру и… пошёл в штрафбокс!

Да, вы не ослышались. Вернее, не овиделись. Сначала судья жёстко хитанул Тони, а потом выписал ему две минуты за неспортивное поведение. Концовку второго периода «Каролине», уступающей в счёте, пришлось провести в меньшинстве.

ВИДЕО

Завершение игрового отрезка, правда, не помогло. Фарс продолжился — судьи выписали Деанджело ещё «десятку» за неспортивное поведение! Безумие в лучшей лиге мира.

«Дайте этому человеку контракт!» — восхищался арбитром болельщик с ником Ksandyman33.

— восхищался арбитром болельщик с ником Ksandyman33. «Честно говоря, это больше говорит о хрупком эго судьи, чем о дурном нраве Деанджело», — защищает хоккеиста Depressed Canes Fan Wants A Trade.

— защищает хоккеиста Depressed Canes Fan Wants A Trade. «Против Деанджело всегда простительно», — усмехается cat! | full time problem.

— усмехается cat! | full time problem. «Я не большой его фанат, но Деанджело имел полное право злиться на рефери», — заключает We'll Be Back.

заключает We'll Be Back. «Комментаторы упустили это на повторе: наказание за неспортивное поведение Тони было связано с тем, что лайнсмен ударил его локтем в лицо, и он (оправданно) был недоволен из-за этого. Не уверен, что именно Деанджело должен был делать в такой ситуации и почему реф наказал его», — рассуждает Brandon Dollar Designs.

рассуждает Brandon Dollar Designs. «Эти рефери отвратительны» , — заключает HokieCane.

, — заключает HokieCane. «Этим судьям 12 лет? Они дают штрафы за то, что кто-то кричит на них. Они свистнули четыре удаления подряд в пользу «Сан-Хосе», — недоволен Reece.

— недоволен Reece. «Кажется, будто Деанджело ведёт себя как 12-летка», — парирует Gamballin.

парирует Gamballin. «Полная случайность. Я ненавижу Тони. Он инфантильный придурок, который плохо играет в защите. Но даже я должен сказать, что рефери был обязан принять эти слова Тони после того, как ошеломил парня неожиданным ударом. Тони известен своим болтливым языком и вспышками гнева, но на сей раз это было вполне заслуженно», — пишет другой фанат.

Тем не менее справедливость в конце концов восторжествовала. «Каролина» выстояла в меньшинстве, а в третьем периоде вдоволь поизгалялась над «Сан-Хосе». «Харрикейнз» забили четыре (!) гола, включая две шайбы с промежутком в 16 секунд.

«Ураганы» не сдались после ряда неудач и нелепых ситуаций и ответили на каждое из четырёх удалений в ряд шайбой — именно такой и должна быть достойная ответочка!